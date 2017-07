Idoso é espancado no centro de Chapadão do Sul

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, foi acionado na manhã desta quarta-feira (26), para socorrer um idoso que estava com sangramento no ouvido, na avenida Quatro, chegando ao local o idoso identificado como José Elias Fernandes, 58 anos, consciente e orientado, relatou aos bombeiros que tinha sido agredido por uma pessoa, mas o mesmo não quis relatar o nome do agressor.

José Elias foi encaminhado para o Hospital Municipal com inchaço e sangramento na orelha esquerda e também com suspeitas de fratura nas costelas.

A Policia Militar foi acionada para averiguação e investigação.

