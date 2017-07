Governo Municipal e Associação dos Empreendedores Locais promovem dia 02 de agosto edição especial da Feira Rica em alusão ao Dia dos Pais

Em alusão ao Dia dos Pais, o Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – e a Associação dos Empreendedores Locais realizam no próximo dia 02 de Agosto de 2017 (quarta-feira), a partir das 18 horas, no Mercado do Produtor, a 20ª edição da Feira Rica.

“Além da edição que será especial em comemoração ao Dia dos Pais que será celebrado no segundo domingo do mês de agosto (13) também teremos diversificada em ofertas de produtos e serviços, e será realizado o tradicional sorteios de brindes”, enfatiza o secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim que convida toda a população para prestigiar mais essa edição da Feira Rica.

O Projeto Feira Rica já é tradicional no município e ocorre sempre que possível na primeira quarta-feira do mês oferecendo produtos e serviços como: artesanato local, gastronomia e diversos outros segmentos, tendo como principal objetivo fortalecer o empreendedorismo local.

Para mais informações ligue (67) 3247 7081.