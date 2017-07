Aconteceu mais uma rodada do II Campeonato Intermunicipal de Futsal

A 3ª Rodada da Categoria Municipal aconteceu na última terça feira, 25, onde também tivemos a 2ª Rodada da Categoria Intermunicipal.

No primeiro jogo da noite, HORIZONTE MASTER começou ganhando de 02 a 00 SANTA FÉ F.C. que ainda no primeiro tempo conseguiu empatar o jogo. No segundo tempo a equipe HORIZONTE MASTER marcou mais dois gols deixando o placar em 04 a 02. No final do segundo tempo a equipe SANTA FÉ F.C. consegue marcar mais um gol, porém já era tarde demais para virar o jogo. Placar final 04 X 03 para HORIZONTE MASTER.

Em nosso segundo jogo, tivemos as equipes TOTAL SEGUROS X AGROSAN e mesmo que a equipe AGROSAN tenha vindo de um empate do último jogo, eles não conseguem segurar o time rival TOTAL SEGUROS que venceu o jogo por 07 X 04.

No terceiro jogo da noite e com a estreia dos times SUPER AURORA/OBA CENTER com o jogador Madruga e da equipe SERC com seu jogador Mailson, tivemos um jogo disputado.

A equipe SUPER AURORA/OBA OBA CENTER conseguiu marcar um gol já no primeiro tempo e segura o placar até o início do segundo tempo onde o time da SERC empatou o jogo. Mesmo com a tentativa da equipe SUPER AURORA de segurar o jogo, eles não conseguem. Final do jogo 02 x 01 para SERC.

A Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza as equipes pelo resultado até aqui e convida a toda a população para se fazer presente na próxima rodada que será na próxima sexta feira, 28, no Ginásio Municipal de Esporte Carlos Archilha na às 18h30.

*Assecom PMCS

Comentários