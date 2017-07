A Uniggel Sementes, em parceria com a Agropecuária N. Fries, realizou no dia 22/07 a tradicional Festa no Céu, na Fazenda Nova Baús, no município de Costa Rica/MS.

Um evento que tem como objetivo reunir amigos e convidados para partilharem momentos alegres e de lazer! Ao todo mais de 47 aeronaves esteve presente no evento, que culminou num grande churrasco.

