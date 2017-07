Sindicado Rural e Prates & Prates aumentam os dias da Expo Cassilândia

A Expo Cassilândia começa nesta quarta-feira (26) e o que era bom ficou ainda melhor, pois devido o adiamento da data do show do Henrique e Juliano, o Sindicato Rural de Cassilândia e Prates & Prates, organizadores da Expo Cassilândia aumentaram os dias da festa, que agora acontece dos dias 26 de Julho a 05 de Agosto.

E quem ganha vai com isso é a população com mais dias de entretenimento e também o comercio local. Com o aumento dos dias de festa além do Rodeio Profissional também o Rodeio Regional, dando oportunidades aos peões da região estar competindo na Expo Cassilândia que contará com novas atrações.

Segue abaixo a programação da Expo Cassilândia:

26-07 quarta-feira – ENTRADA FRANCA – Abertura do Rodeio Profissional e Show com a dupla Kleo Dibah & Rafael

27-07 quinta-feira – 2° Noite do Rodeio Profissional e show com Felipe Araújo.

28-07 sexta-feira – 3° Noite do Rodeio Profissional e Show com a dupla Léo & Raphael.

29-07 sábado – 4° Noite do Rodeio Profissional e Show com a dupla Zé Neto & Cristiano.

30-07 Domingo – ENTRADA FRANCA – Final Noite do Rodeio Profissional e Queima de Fogo e sorteio do Bingo de um Carro 0 km.

02-08 quarta-feira – 1° Noite do Rodeio Regional e Show com Trio Parada Dura.

03-08 quinta-feira – 2° Noite do Rodeio Regional e Show com a dupla Henrique e Juliano.

04-08 sexta-feira – 3° Noite do Rodeio Regional e Show com a dupla Diego e Arnaldo.

05-08 sábado – Final do Rodeio Regional e Show com a cantara Mariana Fagundes.

A Expo Cassilândia é uma realização Sindicato Rural e Prates & Prates.

