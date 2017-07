Profº Daniel Maciel promoveu palestra em Chapadão do Céu

No dia 18 de julho, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, promoveu uma palestra com o renomado Professor Daniel Maciel, para Professores, monitores, equipe diretiva e Secretaria de Educação.

O tema da Palestra foi sobre o Profissional do Futuro, e o evento fez parte do cronograma do Encontro Pedagógico, além de outras atividades voltada para os profissionais da educação para se prepararem para a volta as aulas do segundo semestre.

Os profissionais foram recebidos com um carinhoso café da manhã e ainda tiveram a benção do Padre Jacó.

“Todo ano promovemos várias atividades no Encontro Pedagógico, afim de motivar nossos profissionais e planejar o retorno ás aulas. Neste ano, estávamos ansiosos para esta importante palestra motivacional com o Maciel, tenho certeza que é mais um estímulo para trabalharmos mais entusiasmados ”. Afirma a Secretária de Educação, Lea Rigodanzo.

*Assecom PMCC

