Prefeitura de Alcinópolis fez doação de uniformes para a Banda Municipal de Pedro Gomes

A população de Pedro Gomes recebeu uma grande notícia vinda dos vizinhos Alcinópolis.A Banda Musical Iulle Martins Rezende fez a doação de uniformes para a banda de Pedro Gomes. No total, foram entregues 43 conjuntos de calça e sobretudos, além de 12 uniformes para a linha de frente.

O Prefeito Dalmy Crisóstomo, de Alcinópolis, estava bastante feliz em poder fazer essa doação e disse do comprometimento que os municípios vizinhos precisam ter. ” Temos que ter união com municípios vizinhos, e investir nesses jovens. Quando você valoriza banda, está dando importância ao futuro desses jovens. É muito gratificante poder ajudar”.

Ele citou também que essa foi uma maneira que encontraram em auxiliar e ajudar. “Visto que nosso municipio não precisava mais desse uniforme, resolvemos fazer essa contribuição para com Pedro Gomes e ficamos felizes em saber que serão bem aproveitados”, finalizou o Prefeito Dalmy Crisóstomo.

Quem recebeu as doações foi a Secretária da cidade de Pedro Gomes, Jani Maria de Oliveira.Ela também estava bastante feliz em receber as doações e disse que com isso conseguirá reativar a banda que estava com suas atividades paradas. ” É de grande valia receber esses uniformes porque estamos reativando a banda que estava inativa e as crianças estão ansiosas”.Além disso, a Secretária Jani lembrou das dificuldades dos municipios aproveitou para agradecer a gestão de Alcinópolis. “Temos uma imensa gratidão para com o prefeito Dalmy, a Secretaria Marcia e o Maestro Jackson. Em nome do Prefeito Willian, agradecemos muito esse ato de carinho e amor para com as crianças do nosso municipio”A Banda Municipal de Pedro Gomes já tem mais de 10 anos, mas estava inativa, e agora vai poder voltar as atividades normais, graças a essa grande doação realizada pela prefeitura de Alcinópolis.

Fonte: MS TODO DIA

Comentários