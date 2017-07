Funcionário da Energísa é morto a tiros em Paranaíta por cortar energia de casa

O funcionário da Energisa morto a tiros ao religar a energia elétrica de uma residência no setor de chácaras no município de Paranaíta – MT. O caso aconteceu na segunda-feira (24). Segundo informações repassada ao site Nativa News o funcionário da Energisa e um colega teriam cortado a energia da residência por falta de pagamento o que poderia ter irritado o morador.

Revoltado com o corte de energia, o cliente ainda pela manhã fez o devido pagamento e solicitou a religação através do call center (0800), e exigiu a religação com urgência.

Por volta das 16h a vítima foi efetuar a religação da unidade consumidora, onde recebeu dois disparos de arma de fogo. O mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O suspeito foi identificado e é procurado pela polícia, após os disparos ele fugiu. A arma utilizada para o crime não foi encontrada,

Gilmar Francisco de Oliveira deixa esposa e um filho de seis anos, a assessoria da Energisa informou que está prestando toda assistência à família.

