Final da Copa Morena de Futsal será em Paranaíba

Paranaíba (MS) sediará a final da Copa Morena de Futsal. A informação foi confirmada pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul e pelo Departamento de Esportes do Município.

A equipe paranaibense, com a melhor campanha da competição, sendo sete vitórias e um empate, classificada pra fase final após vencer a equipe do Audax Bela Vista por 7×1, jogará em casa no próximo sábado (29) no “Caldeirão da 158” (Ginásio de Esportes Municipal) às 7h contra a equipe de Miranda, em busca do segundo título da competição, com transmissão pela Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e TV Morena.

A imprensa estadual tem repercutido o sucesso das rodadas realizadas no Ginásio de Esportes de Paranaíba. Jogadores de equipes que passaram pelo local se dizem impressionados com o apoio da torcida ao time local e que realmente a sensação é de estar em um caldeirão quando entram em quadra.

