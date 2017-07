Definido o horário do sepultamento do corpo de Genésio Cogo

O corpo de Genésio Cogo será sepultado amanhã, às 7 horas, no cemitério municipal de Cassilândia. Ele faleceu na madrugada de hoje vítima de um infarto. Chegou a ser internado, mas não resistiu. Ele é Ancião da Congregação Cristã do Brasil e muito querido pela comunidade. Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal.

Era casado com a da. Zulmira e era pai de Leila (Feirão do Aluminio), Lislei e Lucinei (Conservatório Musical) e Ligia (in memorian). Era irmão do prefeito Jair Boni Cogo.

informações do Cassilandianews

Comentários