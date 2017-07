Chapadão do Sul participou do 1º Open Fênix de Vôlei em Paranaíba

No último final de semana, 22 e 23, a equipe de Voleibol – Feminino e Masculino – foram para Paranaíba no 1º OpenFênix de Vôlei de Paranaíba/MS.

As equipes saíram no sábado, de manhã, do Ginásio Municipal Carlos Archilha acompanhadas pelas Professoras Cristiane Dias e Kelly Castro.

As cidades participantes do Campeonato foram Cassilândia com duas equipes femininas e duas masculinas, Chapadão do Sul com uma equipe feminina e uma equipe masculina, Paranaíba com duas equipes femininas e três masculinas e Três Lagoas com uma equipe feminina.

CATEGORIA FEMININA:

1° jogo foi contra Cassilândia A, Chapadão perdeu de 02×01;

2° jogo ainda pela classificação, Chapadão ganhou de 02×00 de Cassilândia B.

A equipe feminina de Chapadão do Sul se classificou com o 2° do grupo A indo para semifinal.

SEMIFINAL FEMININO:

Chapadão do Sul venceu por 02×01 a equipe de Paranaíba; chegando a final do 1º OpenFênix de Vôlei de Paranaíba.

FINAL:

Este foi um jogo digno de uma final e disputadíssimo. Ponto a ponto Chapadão do Sul conquistou o 2° lugar perdendo de 01X02 para Cassilândia A.

CATEGORIA MASCULINO:

– CHAPADÃO DO SUL 2 X 00 UVP PARANAÍBA;

– CHAPADÃO DO SUL 01 X 02 CASSILÂNDIA;

– IPAC PARANAÍBA 02 X 00 CHAPADÃO DO SUL;

CLASSIFICAÇÃO DO 1* OPEN FÊNIX DE VÔLEI DE PARANAÍBA:

MASCULINO:

1- CASSILÂNDIA

2- UVP PARANAÍBA

3- IPAC PARANAÍBA

FEMININO:

1- CASSILÂNDIA

2- CHAPADÃO DO SUL

3- FÊNIX PARANAÍBA

A Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza as professoras Kelly Castro e Cristiane Dias e suas equipes pelos resultados e desempenho em quadra.

*Assecom PMCS

