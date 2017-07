Super Segunda da Carne de Panela Super Aurora.

Carne Suina Carré/Bisteca kg……………R$ 9,69

Receita: Costela minga marinada no bafo

Ingredientes: Ingredientes

1 costela minga (inteira ou porcionada)

4 cebolas picadas

Folhas de louro a gosto

5 dentes de alho

Cheiro verde

Pimenta vermelha (opcional)

5 limões

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um recipiente junto com a costela e coloque água até a metade. Deixe marinando por 4 horas virando a peça de hora em hora.

Depois deste período enrole a peça no papel alumínio, coloque em uma churrasqueira a bafo ou num forno convencional, deixando por no mínimo 4 horas no forno ou na churrasqueira. Depois tire o papel e deixe dourando a peça por 15 minutos. Para acompanhar, faça um arroz branco e um vinagrete tradicional, fica uma delícia!

