Mãe promove ação para ajuda em custeio de operação delicada do filho

Um menino de 12 anos, morador da Rua P-13, de Chapadão do Sul necessita com urgência realizar uma delicada cirurgia de hipospádia,

A hipospádia é uma malformação genética nos meninos que se caracteriza pela abertura anormal da uretra em um local por baixo do pênis ao invés de na ponta. A uretra é o canal por onde sai a urina, e por isso essa doença provoca a saída de urina pelo local errado.

A mãe, Iria Patrícia Schneider disse que o filho, Eryck Henrique já passou pela primeira cirurgia no ano passado e agora está agendada a segunda, para 31 de agosto, em São José do Rio Preto (SP). A demora do SUS em agendar a cirurgia pode prejudicar o garoto. Segundo os médicos o limite de idade para o procedimento já chegou e não pode mais ser adiado.

Estão os familiares e amigos realizando venda de pizza na cidade, ao custo de R$25,00, que será servida no dia 26 de agosto, na Av. P-13, no Bairro Planalto, das 11 às 17 horas.

Para solicitar o Vale Pizza, ou oferecer outras contribuições para a cirurgia de Eryck, ligar para Iria: (67) 99629-8930.

