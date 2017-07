Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Ótimo dia para tratar com pessoas de alta posição, com políticos e personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com navegação, no comércio de atacado ou de grande escala.

TOURO – Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. Bom ao amor. Pode tratar de assuntos importantes.

GÊMEOS – As pessoas do seu signo, são, realmente, mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite o dia para se dedicar à vida sentimental, cultural, intelectual e tiver um bom resultado nas relações humanas. Será bem sucedido nas próximas horas.

CÂNCER – Muito bom aspecto astral para lucrar em negócios que há muito iniciou e para ser bem sucedido profissional e financeiramente. Sucesso romântico. Mais compreensão em tudo para você aproveitar os benefícios deste dia.

LEÃO – Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. Loteria favorecida. Cuidado com o amor à primeira vista.

VIRGEM – Dia excepcional. Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, poderá ficar noivo ou casar-se agora. Fase propícia. Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso.

LIBRA – Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência, conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar-se no campo profissional. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde e moral.

ESCORPIÃO – Esmero e capricho demasiados poderá resultar em perda de tempo. Cuidado com o perigo de escândalo que terá de passar. Faça o que tem a fazer com brevidade. Terá boas chances de viajar. Cuidado com acidentes.

SAGITÁRIO – Boa influência astral para você. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades. Pense no seu êxito e não de importância a boatos.

CAPRICÓRNIO – Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto oculto e místico. Você atravessa o melhor período material do ano.

AQUÁRIO – Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua autoridade. Você tem gênio forte e nem sempre os outros aceitam. A pessoa amada está merecendo maior atenção da sua parte. No trabalho, haja com mais vontade. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

PEIXES – Conte hoje com a poderosa proteção das pessoas em quem confia. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. As influências são benéficas. Dia bom para relações com pessoas de amigas.

