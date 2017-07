Costa Rica recebe dia 03 de agosto Oficina de Turismo e Proteção a Infância e Juventude

Com apoio do Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – a FUNDTUR – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul realiza no dia 03 de agosto de 2017 (quinta-feira), a partir das 14 horas, a Oficina de Turismo e Proteção a Infância e Juventude.

A oficina será ministrada gratuitamente no Auditório Ambiental Valdir Justino de Almeida localizado no PNMMS – Parque Municipal Salto do Sucuriú. Para mais informações no telefone (67) 3247 7070.

Conforme o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, a oficina tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar o trade turístico e a comunidade local sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. “O foco central é desenvolver ações de prevenção à violência, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, o enfrentamento às violações de direitos humanos sexuais e ao trabalho infanto-juvenil nos destinos turísticos”, enfatiza o gestor.

Foto: Divulgação

