Costa Rica adquiri medicamentos de alta qualidade e baixo custo pela FURP

O Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS adquiriu medicamentos de alta qualidade e baixo custo por meio da FURP – Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” – laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo, sendo no Brasil o maior fabricante público de medicamentos.

Segundo o prefeito Waldeli dos Santos Rosa os remédios que o município compra além de ter um baixo custo, são de ótima qualidade atendendo assim a demanda das pessoas que necessitam. “Os medicamentos são adquiridos conforme a demanda e distribuídos nas farmácias municipais. Comprando os medicamentos da FURP o governo consegue diminuir o custo, abastecer as farmácias dos ESF’s – Estratégia de Saúde da Família – e CEM – Centro de Especialidades Médicas – e deste modo atendemos a população costarriquense com qualidade”, destacou.

“A FURP possui certificação de Boas Práticas de Fabricação para as linhas de produção de seu parque fabril, tanto de medicamentos como de produtos para saúde, além disso, por se tratar de um fábrica pública não a necessidade de realizarmos um processo licitatório e sim uma dispensa de licitação de acordo com a Lei 866/93 em seu Art.24, Inciso 8 e com isso facilita a compra”, explicou a secretária Municipal de Saúde Adriana Maura Maset Tobal.

Para o secretário de Administração e Finanças Paulo Renato Andriani a compra pela FURP pode ser uma prática ideal para os municípios sul-mato-grossense pelo valor acessível e ao mesmo tempo gera economia no momento de crise que afeta grande parte das cidades. “Temos a estimativa de gastar cerca de 230 mil reais em remédios pela FURP, gerando economia aos cofres públicos e dentro das tratativas da Lei”, falou.