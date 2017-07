Conjuntos Vocais do CTG destacaram no FENART com 14 troféus

O CTG- Cultivando a Tradição, participou neste final de semana na cidade de Querência do Norte, da 14ª Edição do FENART, onde os conjuntos vocais foram os destaques do evento, trazendo para Chapadão do Sul, 14 troféus e na modalidade Chula adulta.

O grupo de danças Mirim não conseguiu classificação para a final. Nessa categoria o grupo campeão foi da cidade de Querência do Norte.

A equipe de esporte, que estava classificada para o FENART, não participou, aonde alguns atletas afirmaram que faltou apoio dentro da entidade.

Vale destacar que as conquistas dos conjuntos vocais, tem a coordenação do professor Raul Martin Palomares, que levou os nossos artistas a serem premiados como os melhores do país, da cultura Gaúcha.

O CTG Cultivando a Tradição soube, mais uma vez, bem representar não apenas o seu município, mas também o seu Estado, provando que todo o trabalho e dedicação valem a pena.

Confira a premiação conquistada pelo CTG Cultivando a Tradição.

Conjunto Vocal Mirim

1º Lugar

2º lugar

Conjunto Vocal Juvenil

1º lugar

Conjunto Vocal Adulto

1º lugar

Conjunto Vocal Xirú

1º lugar

Intérprete Individual Mirim Masculino

2º lugar: Pedro Martin Palomares

Intérprete Individual Mirim Feminino

3º lugar: Dora Rafaela Körbes Rauber

Intérprete Individual Juvenil Feminino

1º lugar: Marielena Palomares

Intérprete Individual Adulto Masculino

1º lugar: Leonardo Moreira

Intérprete Individual Xiru Feminino

2º lugar: Selma Aparecida Palomares

Intérprete Individual Xiru Masculino

2º Lugar Joãzinho

Gaita de Boca

2º lugar: Luiza Neckel

Violão Mirim

3º lugar: José. R. Oliveira

Violão Juvenil

1º lugar: Marco Antônio Pinheiro

Violão Adulto

3º lugar: Marcos André Silva

Chula Adulto

2º lugar: Matheus Ledesma

A participação do CTG Cultivando a Tradição no 14º FENART contou com o apoio da Câmara e Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul.

informações diáriochapadense

