Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da festa. Felipe ensina Lica a grafitar. Keyla não consegue se concentrar no ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney se recusa a contar para Josefina o que aconteceu entre ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. MB discute com Lica por causa de Felipe. Keyla manda uma mensagem para Deco. Tato pede que Anderson conserte o aparelho de CD que Roney usará no show. MB tenta afastar Felipe da banda. Marta e Luís se beijam. Edgar discute com Malu. Dóris fica orgulhosa ao ver a escola arrumada. Benê se preocupa com a renda da festa. Keyla não ouve a mensagem de Deco, avisando que irá ao encontro dela.

NOVO MUNDO

Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Leopoldina se preocupa com a saída de Anna. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna. Elvira sente falta de Quinzinho. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição. Chalaça afirma que se vingará de Domitila. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.

PEGA PEGA

Domênico desconfia que Timóteo esteja envolvido com o roubo do Carioca Palace. Nelito diz a Luíza que Pedrinho está deprimido desde que soube da reforma do hotel. Eric confessa a Luíza que tem ajudado Nelito nas despesas de Pedrinho. Malagueta avisa a Maria Pia que Athaíde não quer voltar para casa. Luíza comenta com Rúbia que não sabe como Eric reagirá quando souber que ela trabalha na boate. Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordações de sua mãe. Malagueta descobre que Júlio pensa em colocar a mala em uma exposição para devolver o dinheiro. Lígia pede ajuda a Pedrinho para salvar seu casamento. Pedrinho recebe um cartão anônimo de Júlio, informando que uma mala com 10 milhões de dólares estará em uma exposição. Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena observam Júlio saindo de casa com a mala.

A FORÇA DO QUERER

Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a sogra. Eugênio avisa a Ruy que chegou ao restaurante. Cirilo assume o lugar de Caio no escritório. Eugênio implora que Joyce não se aproxime de Irene e ela pede o divórcio. Ivana foge das investidas de Cláudio. Bibi faz um favor para Rubinho e tem seu emprego ameaçado. Joyce procura uma advogada. Jeiza fala de Zeca com Alan. Eugênio mente para não falar com a advogada de Joyce. Ivana teme que a viagem com Cláudio não resolva seus problemas. Edinalva implica com Abel, e Cândida a repreende. Irene envolve Eugênio. Joyce anuncia que irá se divorciar. Eurico conversa com Eugênio sobre o divórcio. Silvana sai para jogar e Dita se preocupa. Bibi é parada em uma blitz.

OS DIAS ERAM ASSIM

Cora ameaça Alice e se preocupa com Vitor. Rimena implora pelo apoio de Gustavo. Valentim vai para a casa da avó. Rimena não consegue seduzir Renato. Cora liga para a casa de Amaral e ele manda Eunice atender o telefone. Alice discute com Vitor. Maria ajuda Vera a se arrumar para o sarau. Ive conta a Alice sobre seu encontro com Vitor. Maria brinda com Monique. Ernesto elogia Vera. Monique tenta se insinuar para Toni, que beija Maria. Rimena se embriaga e causa constrangimento no sarau. Alice fotografa Vitor e Ive entrando no motel. Rimena e Gustavo se beijam. Alice conta para Renato sobre as provas que conseguiu contra Vitor. Rimena e Gustavo se amam.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Vicente chega à igreja completamente bêbado e diz a Mirna que não pretende se casar com uma prostituta. Uma enfermeira faz nova coleta de sangue em Rogério. Moisés pede a ela que aproveite e meça a pressão de dona Josefa. Lucília aproveita o momento e se oferece para levar as amostras de sangue para o laboratório. Rogério procura Ana Cristina e pergunta o que aconteceu na noite em que a fotografaram. Ana Cristina diz que tentou explicar a Otávio que não aconteceu nada, mas ele não acreditou. Otávio pede a Ana Cristina que conversem mas ela diz que não adiantará, pois ele não tem sentimentos e julga as pessoas injustamente. Otávio pede que Ana Cristina o perdoe por todo o mal que lhe causou e diz que é muito triste que eles tenham que viver separados. Rogério confessa a Juliana que não se casou com Lucília por que já estava casado com Leonela e teve uma filha com ela, mas que as duas morreram em um acidente. Santinha diz a Maria Madalena que decidiu ter a crianças e que vai denunciar Gabriel por estupro. Paulo entrega a Otávio os papéis sobre a investigação do pai de Ana Cristina e diz que preferiu mostrar a ele para que juntos decidam o que vão fazer. Otávio fica surpreso ao descobrir que Otávio é o pai de Ana Cristina.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Pedro insiste com José Luiz para que o ajude a eliminar Alessandro. Montserrat comenta com Nádia que Alessandro já aceitou sua gravidez e disse que a apoiará em tudo. Maria propõe a Graziela uma aliança para separar Montserrat e Alessandro, mas ela se nega e diz que a felicidade de sua filha está em primeiro lugar. Graziela vai embora levando as chaves do apartamento sem que Maria perceba. Mônica se encontra com Ezequiel para conseguir mais informações sobre o Escorpião. Demétrio provoca ciúme em Josefina ao contar que vai se casar com Mônica. Alessandro vai até a casa e pede que lhe entregue o testamento, mas ela se nega. Alessandro chama a polícia. Pedro Medina descobre que Maria está viva e cobra explicações de Ezequiel. Renato conversa com José Luiz sobre a captura de Maria e de sua possível responsabilidade do que aconteceu com Montserrat. Renato recebe um telefonema e sai às pressas. Adolfo está no armazém descarregando a droga quando é surpreendido pela polícia. Após uma troca de tiros, Adolfo consegue fugir, mas é alcançado por Mônica, que descobre que Adolfo é o Escorpião.

CARINHA DE ANJO

Silvestre entrega para Estefânia a pintura de um quadro que fez como presente de noivado para ela e Vitor. Silvestre pede apenas para que os dois abram o presente quando estiverem juntos. Enquanto isso, Fabiana chora desesperada com o atropelamento de Dulce Maria. A carinha de anjo é levada de ambulância e os paramédicos, no hospital, pedem para que a noviça reze. Cecília telefona para Gustavo e avisa que Dulce Maria está no hospital de Doce Horizonte em estado grave. Gustavo chega ao hospital com Vitor, Estefânia e Padre Gabriel. O médico diz para a família que Dulce Maria está em estado de choque e por isso não acordou, mas que não sofreu danos no cérebro e nem na coluna. No internato, as irmãs e Madre Superiora rezam. Gustavo vai ao quarto de Dulce, diz que ama a carinha de anjo e chora.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Onur tenta fazer as pazes com Sherazade, pois se sente culpado. Kerem salva Bennu de uma situação difícil. Kerem encontra Sherazade e Kaan no cinema e Onur fica nervoso. A preocupação de Burhan com o tratamento de seu neto Kaan irrita Fusun. Gani fica nervoso por causa de um erro que cometeu. Sherazade fica triste ao ver o sofrimento de Mihriban. Onur tenta se reconciliar com sua mãe. Começam s surgir rumores na companhia sobre Sherazade ter um filho. Onur se irrita com Kerem, que não para de falar sobre seu amor. Os empregados da empresa estão ansiosos pela festa de fim de ano. Bennu faz de tudo para que Kerem repare nela.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

O RICO E LAZARO

Neusta tenta convencer Joaquim a receber Edissa. Joana diz que não é necessário a pena de morte para Fassur. Zelfa impede as gêmeas de saírem de casa. Neusta diz que Amitis precisará de apoio. Ravina diz que Fassur deverá servir Oziel. Zac apresenta um amigo para Dana. Talita e Samira ajudam Zelfa a cozinhar. Gadise procura Matias e diz que eles precisam casar logo. Asher e Aspenaz lembram da bondade de Kassaia. Dana diz ter ficado interessada em Rafael, conhecido de Zac. Daniel não tem coragem de se declarar para Lia. Elga diz estar de olho nas gêmeas. Amitis e Nabucodonosor lamentam a morte de Kassaia. Evil Merodaque chora a morte da irmã. Nitócris diz sentir falta de Kassaia. Sammu-Ramat se irrita ao ver Nebuzaradã sofrendo com a morte da princesa. Matias anuncia que irá se casar com Gadise. Em conversa com a serva Darice, Sammu-Ramat diz que fará Nebuzaradã esquecer Kassaia.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários