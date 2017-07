Chapadão do Sul conquista vice-campeonato em Campeonato de Futsal sub-20

No último final de semana, 22 e 23, aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes em Itajá, o Campeonato Regional de FUTSAL SUB-20, com a participação de nove cidades da região sudoeste e de Mato Grosso do Sul.

No dia 22 foram realizadas as partidas classificatórias entre as cidades participantes do Campeonato e no dia 23 aconteceu as partidas finais entre as cidades vencedoras.

SEMIFINAIS

Equipe de CAÇU venceu CASSILÂNDIA por 04 X 02;

CHAPADÃO DO SUL venceu por 05 X 03 a Equipe de ITARUMÃ.

FINAL

CAÇU sagrou-se campeã ao vencer Chapadão do Sul por 08 X 01.

1º Lugar: CAÇU;

2º Lugar: CHAPADÃO DO SUL;

3º Lugar: CASSILÂNDIA.

O Campeonato Regional de FUTSAL SUB-20 foi realizado pela Prefeitura Municipal de Itajá e contou com a participação das seguintes cidades: Aporé, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Cachoeira Alta, Rio Verde, Caçu, Chapadão do Sul e Cassilândia.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam a equipe de Chapadão do Sul pelo desempenho em quadra.

Comentários