ATENÇÃO: Mudança no sentido de estacionamento na avenida Quatro em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul e o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, informam a toda população que o estacionamento na Av. Quatro, entre a Av. Onze e a Rua. Treze, próximo ao Sicredi, mudou de sentido, passando de obliquo para paralelo.

Por ser um ponto de grande tráfego e próximo de uma esquina, a mudança apresenta mais segurança e visibilidade para quem estaciona no local e deixa maior espaço na via para o tráfego de camionetes, ônibus e caminhões.

Para o diretor do Demutran, Rudinei Arruda, a única desvantagem do estacionamento paralelo é a diminuição do número de vagas, entretanto, ele considera que o maior grau de segurança acarretado pela mudança supera a pequena desvantagem.

Com a sinalização vertical existente no local, a população sul-chapadense já se habituou com a mudança e está respeitando a sinalização.

Em breve, outros estacionamentos no canteiro central deverão receber a mesma mudança.

Para mais informações ou dúvidas o contato com o Demutran pode ser realizado através do telefone (67) 3562-6656. O departamento está localizado na Rua 13, nº 765.

*Assecom PMCS

