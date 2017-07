Pecuarista de Figueirão sofre acidente na BR 359.

Por volta das (18:00hs) um acidente na BR 359 no km 103, um acidente envolvendo uma camionete Ranger e FIAT Uno, segundo motorista da ranger “Enivaldo Junior” (41 anos) morador da cidade Figueirão, que vinha sentido Costa Rica x Alcinópolis, o motorista do FIAT UNO “A.A.B” (72 anos) que vinha na mão contraria sentido Costa Rica, adentrou de uma vez a pista contrária atingindo a sua camionete, no qual fez perder o controle, a qual escorregou por vários metros a lateral esquerda, Junior estava vinda da Fazenda de seu sogro que fica próximo à região do senhor Jucão de Costa Rica.

Enivaldo Junior disse ao alcinopolis.com que estava dentro da camionete sua esposa e três crianças, duas (02) de 09 anos e uma (01) de 05 anos e sua esposa, a sorte que todos estavam de cinto de segurança e o airbag lateral acionou na hora do impacto, por isso que não sofreu ferimentos graves, informações não oficiais uma criança quebrou a clavícula.

A guarnição da Policia Civil e da Policia Militar de Alcinópolis estão no local aguardando a chegada da Policia Federal de Coxim, para atender a ocorrência.

No momento que alcinopolis.com estava no local não encontrou “o condutor do veiculo FIAT UNO”.

