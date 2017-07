Mulher teve fratura exposta em acidente no Bairro Esplanada

Patrícia Albino Ribeiro, sofreu fratura exposta na perna esquerda, em um acidente ocorrido no início desta noite, na Avenida Planalto com a P-15, ao colidir a sua moto Honda, com um Palio weekend, que tinha como condutor Thomé Pereira da Souza.

Segundo informações de uma testemunha, o acidente ocorreu pelo fato que os dois condutores fizeram o contorno para a rua P-15, acontece que a motoqueira diminuiu a velocidade e o do veículo acabou atingindo a traseira da moto.

Os Bombeiros foram acionados, realizaram a imobilização da vítima e conduziu ao hospital municipal.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do condutor do Palio, devido ele não portar CNH e o veículo estar com documentação vencida e ainda estar alcoolizado.

A mulher do motorista do pálio, relatou que seu esposo, foi agredido com um murro por um parente da vítima.

