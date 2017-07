Moradores da Avenida 33, que ficam nas proximidades do residencial São Pedro II, tiveram que conviver neste domingo, com o forte odor, de um cachorro que foi morto e jogado no canal da avenida.

Reclama os moradores que eles já acionaram a vigilância sanitária, mas, que não foram atendidos.

Segundo eles, o mau cheiro do animal morto, assim que o sol esquenta, invadem as residências e trazendo um desconforto para os moradores.

