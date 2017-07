Fazenda 3R apresentou na InterCorte a qualidade da carne Produzida no Norte de MS

A Com palestras técnicas e de mercado, dia de campo, apresentações de culinária, degustação de carnes e exposição das principais marcas do setor, Circuito InterCorte Campo Grande encerrou sua quinta edição realizada na capital sul-mato-grossense.

Mais um evento de sucesso em que a fazenda 3R, através do seu proprietário Rubens Catenacci e Rogério Rosalin, foram palestrante do evento e tiveram a oportunidade de mostrar os desafios de se produzir um dos melhores rebanhos do Brasil. Alinhado com os critérios de sustentabilidade e com a chancela do GTPS Pecuária Sustentável. Tornamos público nosso agradecimento a este Grupo fantástico que preza pelo desenvolvimento das propriedades rurais, e parabenizamos ao #intercorte pela qualidade das discussões.

O Circuito InterCorte, evento que já se tornou tradicionalmente conhecido pelos pecuaristas brasileiros por levar informação e tecnologia a grandes polos brasileiros de produção de gado, e reuniu 1455 participantes de 13 estados brasileiros. Durante dois dias, todos os elos da cadeia da carne bovina foram representados em diversas atrações realizadas no Centro de Convenções Albano Franco.

A InterCorte é o mais consistente evento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, como foco em sistemas de produção para qualidade de carne. Oferece uma série de projetos e iniciativas que contribuem para disseminar informação, conhecimento, discussão e tecnologia aos produtores para melhor aproveitamento do mercado em que estão inseridos e busca aproximar consumidores de carne em diversos locais do Brasil.

Qualidade da carne produzida no norte do MS

A Fazenda 3R apresentou a pecuaristas de várias regiões do país a qualidade da carne produzida ao Norte de MS. Uma chance dos produtores conhecer o resultado dos investimentos eficientes em manejo, genética e nutrição, da porteira para dentro.

