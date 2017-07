Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental, se divertindo passeando e conhecendo novas coisas à noite. Excelente ao trabalho. Evite preocupações desnecessárias.

TOURO – Dia dos mais afortunados, receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejos, e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares. Os negócios que tem em vista poderão ser realizados com vantajosos lucros.

GÊMEOS – Aproveitando suas oportunidades para mudar, fazer novas amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará ser uma pessoa prática. Tudo estará bem neste dia e até depois de amanhã. Esteja atento para uma novidade ou uma visita. Uma excelente conjunção astral o está favorecendo.

CÂNCER – Suas possibilidades de êxito estão aumentadas neste dia. Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Aproveite para colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis.

LEÃO – Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo. Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde. Ótimo período para conhecer novas pessoas.

VIRGEM – Tome cuidado com a precipitação. Evite o nervosismo, ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Portanto, acautele-se. As influências não são propícias. Ótimas chances, no terreno profissional e amoroso.

LIBRA – Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas, investigações. Supere o seu mau humor que poderiam terminar em sérios atritos.

ESCORPIÃO – Dia excepcional. Benéfico para amizades e amor. Poderá ser premiado através do esporte, jogos, sorteios, loterias. Boas chances para competições, recebimento de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades.

SAGITÁRIO – Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios receberá em breve. Influência benéfica para a saúde. Os relacionamentos e associações estarão evidenciados em sua vida.

CAPRICÓRNIO – Tudo dependerá de suas próprias ações hoje. Momentos favoráveis e desfavoráveis ao mesmo tempo. Evite atritos com pessoas desconhecidas qual for o motivo. Regular para o romance e bom para os negócios.

AQUÁRIO – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos, também está previsto.

PEIXES – Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que têm a fazer com brevidade. Terá boas chances de passear. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas vias públicas.

