Clara da silva Santos 23 anos, moradora da cidade de Chapadão do sul, encontra-se desaparecida desde de ontem(sexta-feira).

Clara reside na cidade há cerca de um ano e trabalhou per um período na prefeitura de Chapadão do Sul. Ela reside com o namorado que também registro Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

A informação foi confirmada pela mãe que reside em São Paulo e uma amiga no município.

Contato pelos fones

014 (11) 94170-1252 (mãe)

67 99695-2763 (Amiga)

