Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Dom Pedro declara que Anna está sob sua proteção e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá se casar com Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. Anna garante que encontrará provas contra os crimes de Thomas. Domitila teme por seu romance com Dom Pedro. Elvira tenta fugir do navio pirata. Thomas faz ameaças contra Anna. Cecília conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. Domitila vai com capangas para o encontro com Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convoca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Domitila descobre que foi roubada. Felício entrega a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.

PEGA PEGA

Athaíde avisa a Maria Pia que deixou Lígia. Ulla diz a Maria Pia que está apaixonada por Athaíde. Expedito revela a Gilda que Waldemir confessou que tinha um relacionamento com ela. Gilda afirma ao delegado que esteve na recepção durante a festa que ocorreu no hotel no dia do roubo. Sabine se surpreende quando Dom afirma que permanecerá no hotel para ajudar Eric. O advogado de Timóteo avisa que, em breve, ele deixará a cadeia por bom comportamento. Cássio questiona Timóteo sobre seu plano de fuga. Sabine pede a Tânia que fique de olho em Dom durante a reforma do hotel. Domênico observa Timóteo.

A FORÇA DO QUERER

Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com uma mulher que se insinua para Cláudio em uma festa. Simone incentiva Amaro a falar com Anita. Ruy reclama com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce. Silvana consegue enganar Eurico novamente. Anita leva Cibele, embriagada, para casa. Rubinho pede para Bibi levar um recado para um traficante. Heleninha convence Eugênio a tentar agradar Joyce. Irene teme que Otávio volte ao convívio da família Garcia. Aurora pede para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. Bibi discute com Caio. Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante e Mira conta para Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no restaurante.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Onur e Kerem discutem seriamente a respeito de Sherazade. Sherazade se depara com uma pessoa inesperada durante uma noite organizada em favor das crianças com leucemia. O ciúme de Kerem é quase incontrolável. Gani continua tentando conquistar a confiança de Burhan. Fusun só chora com a gravidez de mais uma menina. Onur e Kerem não entram em um acordo a respeito de Sherazade. Ela pensa em contar a Bennu sobre a noite com Onur. Kerem fica surpreso ao saber que Sherazade tem um filho com leucemia. Sherazade espera ser demitida após ter feito uma falsa declaração ao ser contratada pela companhia.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

