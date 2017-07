Colisão na BR 060 deixou motorista ferido

Uma colisão na noite de ontem na BR 060, sentido Chapadão do Sul- Chapadão do Céu, deixou uma pessoa ferida.A colisão ocorreu quando o motorista do veículo Honda Civic, placas de Goiânia, conduzido por Sebastião Paula Vinhal, 57, morador da cidade de Itumbiara- GO tentou fazer o retorno em cima de pista e sem noção da distância do outro veículo, acabou provocando a colisão com um veículo gol, placas de Chapadão do Céu, pertencente a empresa Cerradinho-bio.

O Motorista do gol conseguiu diminuir o impacto e nada sofreu. O airbag do veículo abriu e o mesmo estava de cinto.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, fez o atendimento ao motorista do Honda Civic, que apresentava fortes dores na perna esquerda e foi removido ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul .

Até

Comentários