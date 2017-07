1ª Ação Férias no Parque recebe mais de 770 visitantes no segundo final de semana de julho

Com apoio do Governo de Costa Rica – MS a SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura e a Associação de Guias e Monitores realizaram no segundo final de semana do mês de julho (15 e 16), a 1ª Ação Férias no Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

De acordo com o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia, nesses dois dias os esportes de aventura e a bilheteria tiveram um desconto de 50% para todos os visitantes que frequentaram o parque. “Essa ação foi de grande importância para que os munícipes e turistas fossem ao parque e prestigiassem as nossas belezas naturais. O evento foi um sucesso e por isso será realizado uma vez por ano nas férias de julho”.

Conforme a gestora do PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú – Silviane Rocha durante o final de semana que foi realizado a ação o parque recebeu mais de 700 pessoas, sendo 251 pagantes, 243 munícipes que possuem a carteirinhas “Amigos do Parque”, 223 crianças e 53 idosos. “Recebemos turistas que vieram de São Paulo – SP, Campo Grande – MS, Alto Taquari – MT e Mineiros – GO, além daqueles que vieram dos municípios vizinhos”.

“Nessa ação a gestão conseguiu atingir uma população que não frequentava o parque pela falta de conhecimento dos atrativos oferecidos. Com a realização da promoção foi possível despertar na população local a curiosidade em conhecer as belezas naturais do parque e também conhecer e praticar os esportes de aventura. Também foi uma oportunidade dos pais levarem as crianças para desfrutar do contato com a natureza e curtirem suas férias em família”, enfatizou o secretário Keyler Barbosa ao agradecer todos os prestadores de serviço envolvidos nesse evento e toda a população que prestigiou nossa 1ª Ação.

A gestora Silviane Rocha lembra que o parque é aberto de terça a domingo e feriados das 8h às 17h, e oferece esportes de aventura, alimentação e área de lazer. “Nos dias de semana a bilheteria não é cobrada”, enfatiza.

Os munícipes podem procurar a SEMTMA para fazerem a carteirinha “Amigos do Parque”, apresentando seus documentos pessoais, título de eleitor, comprovante de endereço e uma foto 3X4. Para carteirinha com validade de 1 ano é cobrado o valor de R$ 10,00, já quem preferir ter um maior período de validade, o valor é de R$ 20,00 para dois anos.

Para mais informações (67) 3247 7070.

