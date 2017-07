Vereadores de Costa Rica participam de rodada de entrevistas na rádio RCR Band

Os vereadores de Costa Rica-MS participam de uma rodada especial de entrevistas na rádio RCR Band. A partir de segunda-feira (24), a cada edição do “Jornal Costa Rica Acontece”, o radialista Sadib de Oliveira vai entrevistar um parlamentar por vez, ao vivo. O programa entra no ar diariamente às 11h.

As entrevistas estão programadas para durar 20 minutos. Ao longo desse tempo, os vereadores terão a oportunidade de apresentar um balanço dos seis primeiros meses de trabalho parlamentar em 2017, na atual legislatura. Além disso, Sadib deve questionar quais são os objetivos e projetos dos edis para o futuro do município.

A agenda de entrevistas com os vereadores já foi definida, conforme o cronograma a seguir:

1 – Segunda-feira (24): Rayner Moraes Santos (PR);

2 – Terça-feira (25): Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB);

3 – Quarta-feira (26): Averaldo Barbosa da Costa (PMDB);

4 – Quinta-feira (27): José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM);

5 – Sexta-feira (28): Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB);

6 – Segunda-feira (31): Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSB);

7 – Terça-feira (01/08): Rosângela Marçal Paes (PSB);

8 – Quarta-feira (02/08): Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT);

9 – Quinta-feira (03/08): Lucas Lázaro Gerolomo (PSB).

Para o presidente da Câmara, vereador Lucas Gerolomo, o espaço cedido pela emissora de rádio vai possibilitar um diálogo direto dos parlamentares municipais com os moradores. “É o momento no qual o vereador pode conversar abertamente com a população e prestar contas do seu trabalho. Para nós é muito importante, porque a Câmara valoriza uma atuação pautada pela absoluta transparência”, afirmou Lucas.

A rádio RCR Band é sintonizada em AM, na frequência de 1.460 kHz e também pode ser ouvida pela internet, no site www.radiocostarica.com.br. Os ouvintes poderão participar das entrevistas, enviando perguntas e comentários, por meio do telefone da emissora: (67) 3247-1090.

Informações:

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

E-mail: ademilsonlopes.adv.jor@gmail.com

Telefones: (67) 3247-1254 ou (66) 9 9603-6785

Fanpage: facebook.com/camaradecostaricaoficial

Site: www.cmcostarica.ms.gov.br

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: Divulgação

Comentários