Secretário Giovanni tem reunião na Secretaria Estadual de Saúde

O secretário de Saúde de Figueirão, Giovanni Bertolucci, participou de reunião na sede da Secretaria Estadual de Saúde, em Campo Grande, para ajustar as metodologias e os mecanismos para melhor se adequar os serviços de saúde prestados pelo município.

A reunião foi com as representantes da Coordenadoria de Atenção Básica do Estado, Janainne Moraes Vilela e Geane Almeida.

Na oportunidade, foram levantados dados e informações, sobretudo recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, sobre distribuições de medicações, formas e acessos nas entradas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais, conforme Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o secretário, foi um encontro bem positivo, principalmente por esclarecer o orientar sobre demandas, até para a Unidade de Santa Tereza, além de que serviriam também como pontos estratégicos a serem aperfeiçoados para melhor beneficiar a população.

“Precisamos seguir assim, com respaldo, responsabilidades e acima de tudo, diálogo entre instituições”, afirma o secretário de Saúde Giovanni Bertolucci.

