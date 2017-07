Polícia Civil descobre um possível desmanche de carros em Cassilandia

Um telefonema anônimo levou a polícia a descobrir um possível depósito de desmanche de veículos na zona urbana de Cassilândia, segundo informou a Polícia Civil. Durante duas semanas foram feitas diligências. Como no local não havia movimentação e era murado e fechado com cadeado foi necessário mandado judicial de busca e apreensão. Ontem, na parte da manhã a polícia civil entrou no local e já verificou um veículo F 4.000 com placas de Itajá (GO). Ao pesquisar foi descoberto que o carro da placa era vermelho e o que estava lá era cinza. Descobriu-se que onde estavam os veículos era locado por um funileiro que trabalhava em uma oficina na cidade.

Segundo o investigador Malheiros era conhecido por “Marcelo” . Solicitada a documentação pessoal constatou que estava omitindo o nome correto. Com o nome real foi descoberto que tinha mandado de prisão do Estado de São Paulo. Ao inspecionar o veículo citado verificou-se que tinha sido furtado no mês passado na cidade de Aparecida do Taboado. Uma outra pessoa envolvida está foragida. A polícia já tem todos os dados.

O suspeito que se identificou como “Marcelo” está preso, segundo o investigador. Para não atrapalhar as investigações a polícia, por enquanto, não vai revelar o nome verdadeiro.

