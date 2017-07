Ouvidoria Municipal: contato via site será interrompido por alguns dias, telefone e e-mail seguem normalmente

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Ouvidoria Municipal informam a toda população Sul-Chapadense que o atendimento via site –http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ouvidoria – terá seu atendimento interrompido por alguns dias, a partir deste sábado dia 22 de julho.

A interrupção será devido a atualização do software, assim, após a normalização do serviço trará mais rapidez e funcionalidade ao atendimento.

A Ouvidoria continuará com os outros canais funcionando normalmente. O munícipe pode entrar em contato através do 0800 647 0162 ou enviar e-mail para ouvidoria@chapadaodosul.ms.gov.br, o local de atendimento é no Terminal Rodoviário, sala 15 – 2º piso de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Ouvidoria Municipal agradecem a compreensão de toda população.

Ouvidoria Municipal

Manifestar-se é um direito do cidadão e a Ouvidoria Municipal de Chapadão do Sul foi criada justamente para dar voz ao munícipe e fazer a interlocução com o órgão em questão. Através desse órgão, toda população pode enviar elogios, denúncias, reclamações, sugestões e solicitações, com vistas ao aprimoramento da gestão pública.

*Assecom PMCS

Comentários