Prefeito Ivan quer cidade e distrito 100% asfaltado

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/PMDB), acompanhou na manhã desta sexta-feira(21/7) o início da obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Guilhermina Martins e adjacentes, no Jardim Bom Jesus, em Paraíso das Águas (MS).

Esta primeira etapa da obra é orçada em R$ 1.011,487,12 (um milhão, onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavo), custeada com recursos do Governo do Estado e Ministério das Cidades (Governo Federal).

De acordo com o prefeito Ivan Xixi, a obra é um compromisso firmado pelo deputado federal Carlos Marun (PMDB) e do governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB), com a população paraisense. “Nosso deputado Marun e governador Reinaldo estão cumprindo seu compromisso com nossa população e queremos agradecê-los por esta importante obra”, enfatizou.

A estimativa é de que nas próximas etapas, a obra ultrapasse o valor de R$ 3 milhões informou Ivan Xixi. “Mais de R$ 3 milhões poderão ser investidos em obras de drenagens pluviais e pavimentação asfáltica nesta região. Continuamos trabalhando com parcerira: Governo do Estado e Federal, Ministério das Cidades, deputados federais, senadores e nossos deputados estaduais, que contribuiem para o desenvolvimento de nossa cidade”, ressaltou.

A intensão do governo municipal de Paraíso das Águas é pavimentar cem por cento o perímetro urbano de Paraíso das Águas e do distrito de Bela Alvorada até o final deste mandato, conforme afirmou o prefeito Ivan Xixi ao Jornal da rádio FM Paraíso, na manhã desta sexta-feira. “Estamos trabalhando para que todas as ruas de nossa cidade e do distrito de Bela Alvorada sejam pavimentadas”, afirmou.

CANTEIRO DE OBRAS



Tanto na zona urbana, quanto na rural, a equipe da Prefeitura Municipal está realizando um grande trabalho em prol à população paraisense. Centenas de quilômetros de estradas rurais já foram recuperadas neste primeiro semestre e a previsão é de recuperar todas as estradas do município até a chegada das chuvas. Milhões de reais já foram investidos e continuam sendo aplicados em infraestrutura na zona rural, que facilita o trafego de transporte escolar, escoação da produção e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem na região rural do município.

Sempre em seus discursos, o prefeito Ivan Xixi não esquece de agradecer sua equipe de gestão, aos vereadores e as lideranças políticas que apoiam o desenvolvimento de Paraíso das Águas e constuma ressaltar a luta e dificuldade que um gestor têm em captar recursos para seu município. “Não podemos perder tempo e tanpouco oportunidades quando se trata de captação de recursos. Temos que estar nos locais certos, na hora certa e com pessoas certas. Exige muita habilidade de um gestor público e contatos que possam levar à destinação de recursos para sua cidadade”, explicou.

Na cidade, foi iniciada há poucos dias, a obra de drenavem pluvial, canalização do córrego e pavimentação asfáltica da continuação da Rua Germano Nogueira que dá acesso ao residencial Paraíso, a obra é dividida em duas etapas, sendo:

1º etapa –

Recursos do Ministério das Cidades (Governo Federal) R$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais);

Recursos próprios da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas R$ 483.582,65 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco reais) + Projeto técnico R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Totalizando o valor de R$ 1.043.682,65 (Hum milhão, quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

2º etapa –

Recursos do Ministério das Cidades (Governo Federal) R$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinc omil e trezentos reais);

Recursos próprios da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas R$ 111.013,00 (cento e onze mil reais e treze reais).

Totalizando o valor de R$ 406.313,00 (quatrocentos e seis mil reais e trezentos e treze reais).

TOTAL DO INVESTIMENTO DA OBRA: R$ 1.449.995,65 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).



CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Outra importante obra em fase final em Paraíso das Águas é a construção da Delegacia de Polícia Civil, na Rua Dejanira Rodrigues dos Santos, obra com a parceria da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e do Governo do Estado, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte e mil reais).

CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS



O “Programa Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, chegou em Paraíso das Águas com 100 unidades habitacionais para atender às famílias carentes. A obra está em andamento e várias unidades já estão em fase de acabamento. Há projeto para a implantação de mais 100 unidades em breve.

Outros importantes investimentos já foram entregues e alguns ainda em andamento como:

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM BELA ALVORADA

– SERÁ CONCLUÍDA E INAUGURADA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BELA ALVORADA;

RECURSOS FEDERAL: R$ 3.296.808,33

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO: R$ 1.137.641,28

TOTAL DA OBRA: R$ 4.434.449,61

– PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA JOAQUIM CÂNDIDO COM MURO, ILUMINAÇÃO, JARDINAGEM E ACESSIBILIDADE;

RECURSOS PRÓPRIOS: R$ 556.265,62

– AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO

RECURSO FEDERAL: R$ 100.000,00

SAÚDE

NOVO ESF NO DISTRITO DE BELA ALVORADA

– SERÁ INAUGURADA A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BELA ALVORADA

RECURSO FEDERAL: R$: 202.995,00

RECURSO PROPRIO: R$ 332.447,86

TOTAL DA OBRA: R$ 535.442,86

AMPLIAÇÃO ESF PARAÍSO DAS ÁGUAS/CONSTRUÇÃO SALA RAIO-X

– AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE (OBRA ESTÁ EM ANDAMENTO) – EM EXECUÇÃO R$ 240.155,78



– SERÁ ADQUIRIDO UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA; VALOR ESTIMADO R$ 100.000,00



– SERÁ INSTALADO O APARELHO DE RAIO X NA ÁREA QUE ESTÁ SENDO AMPLIADA NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE; VALOR R$ 132.000,00



– AQUISIÇÃO DE UMA SEMI – UTI, VALOR R$ 180.000,00 ESTÁ EM FASE DE LICITAÇÃO

– AQUISIÇÃO DE REVELADOR DE RAIO – X VALOR R$ 127.000,00 EM FASE DE LICITAÇÃO

– AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO DOBLÔ, VALOR ESTIMADO R$ 70.000,00



-AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VALOR ESTIMADO DE R$ 350.000,00 – COM RECURSOS DO FIS/SAÚDE

– CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA AS AMBULÂNCIAS NA POLICLINICA = VALOR ESTIMADO R$ 170.000,00 EM FASE DE PROJETO

O prefeito Ivan Xixi se reuniu na última semana, com secretários municipais, equipe de governo, vice-prefeito e vereadores, onde discutiram algumas das prioridades que necessitam investimentos. Todas as áreas: saúde, educação, assistência social, infraestrutura e etc, receberão recursos e investimentos. “Estamos levando ao conhecimento de nossa população que mais de R$ 24 milhões estão sendo investidos em Paraíso das Águas, neste montante estão inclusas as obras que estão em andamento e as que iremos lançar nos próximos dias e meses”, afirmou.

Fonte: Fernando de Brito – Brito News

