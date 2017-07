Costa Rica: vice-presidente da Câmara elogia liderança do município na criação de empregos

Não é novidade para ninguém que o Brasil enfrenta uma das piores crises econômicas da histórica recente. Mesmo em meio ao desalentador cenário nacional, a cidade de Costa Rica-MS ainda se sobressai. No mês de junho desse ano, o município liderou a geração de novos empregos, na comparação entre as 79 cidades de Mato Grosso do Sul. O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), fez uma análise dos números em torno da criação de novas oportunidades de trabalho em Costa Rica e atribuiu os bons resultados ao modelo de gestão implantado pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), em parceria com o Poder Legislativo.

LIDERANÇA NO ESTADO

No município, o mês de junho terminou com 384 trabalhadores contratados para um novo emprego e outros 189 demitidos. Isso representa um balanço positivo de 195 novas vagas de emprego criadas, o maior saldo na geração de novos postos de trabalho no mês de junho, entre todas as 79 cidades do estado. Esse resultado corresponde à contratação – com carteira assinada – de nove novos empregados por dia útil, em média, no mês analisado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao avaliar os números, o vereador Dr. Maia afirmou que as estatísticas positivas são reflexo do modelo de gestão implantado pelo prefeito Waldeli. “A mudança drástica em Costa Rica tem início quando o Waldeli começou a ser prefeito (em 2001). De lá para cá, Costa Rica vem num ritmo muito forte de crescimento. Isso é decorrência da responsabilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo que trabalham em sintonia, e também da sociedade civil organizada. Em Costa Rica a gestão mira o bem comum das pessoas”, explicou o parlamentar.

O Caged de junho coloca Costa Rica à frente de outros municípios maiores do estado, como a segunda colocada da lista, a cidade de Dourados (que apresentou saldo de 160 empregos), além de Três Lagoas (82) e Corumbá (68). Já Campo Grande fechou o mês passado com saldo negativo de -337 empregos formais.

De acordo com Dr. Maia, os bons resultados econômicos, fiscais e sociais alcançados pelo prefeito Waldeli em Costa Rica, o credenciam para a disputa do governo do estado em 2018. “Números positivos como esses na área de emprego fazem com que o Waldeli seja reconhecido no estado e também no país e por isso o nome dele está sendo ventilado para ser candidato a governador de Mato Grosso do Sul no ano que vem”, pontuou o vereador.

Segundo Maia, a gestão do prefeito Waldeli valoriza e incentiva setores cruciais da economia, como o agronegócio e a construção civil. “Em Costa Rica, o agronegócio e a construção são os pilares que sustentaram esse crescimento, colocando o município na liderança em geração de empregos no estado de Mato Grosso do Sul”, comentou ele.

As estatísticas do Caged confirmam que o agronegócio foi a área com maior saldo de empregos em junho: 173 admissões e 77 demissões, com balanço positivo de 96 novas vagas de trabalho criadas. No mesmo mês, destaque também para o setor de serviços, que contabilizou saldo de 79 novos postos de emprego (119 admissões contra 40 demissões), seguido pelo setor da indústria da transformação (46 contratações e 20 desligamentos, um saldo positivo de 26). Áreas que não possuem classificação específica aparecem no quadro “Outros/Ignorado” dentro do Caged, com o registro de um saldo positivo de 194 novas oportunidades de trabalho geradas no período (384 admissões e 189 demissões).

Para Dr. Maia, o Poder Legislativo Municipal também tem sua parcela de contribuição na criação de empregos em Costa Rica. “Muitas pessoas pensam erroneamente que a função do vereador é só fiscalizar o prefeito. A realidade de uma cidade pequena é bem diferente de um grande centro. Aqui nós temos um contato direto com a sociedade, que facilita em muito a sintonia do Executivo com o Legislativo. E nós levamos até o senhor prefeito os problemas da sociedade e ele com o seu dinamismo soluciona as questões que nós apresentamos pra ele”, ressaltou.

NO SEMESTRE…

No acumulado do ano, entre janeiro e junho de 2017, Costa Rica registrou 1.695 admissões e 1.071 demissões, um saldo positivo de 624 novas vagas de emprego criadas. A média é de três empregos gerados por dia nesse período. Nos seis primeiros meses do ano, o cargo de motorista de caminhão aparece no topo da lista das funções com mais vagas de emprego criadas no município. Foram 206 contratações! Em seguida aparece o cargo de tratorista agrícola com 86 novos postos, e trabalhador volante da agricultura com 59, só para citar as três primeiras posições.

Conforme o vereador Dr. Maia, Costa Rica tem potencial para criar ainda mais empregos. Para isso, segundo ele, basta investir na atração de pequenas empresas para o município. “Estou falando de empreendimentos de 10, de 20, de 50 empregos, para nós absorvemos ainda mais mão de obra em Costa Rica”, finalizou o parlamentar.

