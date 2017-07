ADM recebe produtores da região de Chapadão do Sul para discutir o futuro dos mercados agrícolas

Os economistas Parry Dixon e Silvio Campos Neto falarão sobre as tendências das commodities, gestão do negócio agrícola e conjuntura econômica no Brasil e no mundo

A ADM do Brasil (Archer Daniels Midland), uma das maiores empresas do agronegócio do País realiza no dia 02 de agosto, encontro exclusivo com produtores agrícolas da região de Chapadão do Sul, no qual especialistas do Brasil e do exterior abordarão as tendências do mercado de grãos, gestão do negócio agrícola e conjuntura econômica nacional e internacional. O evento acontece na Choperia Decarli Bier, na Avenida 16, nº 1.510., às 10hs.

O economista chefe da ADM Parry Dixon fará a palestra “Perspectivas dos Mercados Agrícolas”. Mestre e Doutor em Economia Agrícola pela Universidade de Illinois, Dixon trabalha na sede global da empresa nos Estados Unidos desde 1984, onde responde pela análise econômica e previsão de preços para o segmento de commodities.

“Os produtores são parte fundamental da nossa cadeia de grãos, e entendemos ser importante compartilhar com eles nossa visão e apresentar as tendências do mercado de commodities agrícolas que influenciam este setor”, afirma Luciano Souza, diretor de grãos da ADM para América do Sul. “Além disso, também queremos promover a importância da aplicação de boas práticas de produção e de sustentabilidade na gestão do agribusiness e ampliar o diálogo com os produtores, entendendo seus anseios e preocupações, como parte de uma relação de confiança duradoura com eles”.

Os encontros contarão ainda com a palestra “Conjuntura Econômica no Brasil e no Mundo”, conduzida pelo economista-sênior e sócio da Tendências Consultoria Integrada, Silvio Campos Neto. Graduado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP), e Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), Campos Neto é responsável pelo acompanhamento dos mercados financeiros e economia internacional.

“O agronegócio tem sido responsável pelos primeiros sinais de recuperação da economia nacional. Por isso, achamos importante trazer, para este encontro com os produtores, alguém que possa falar sobre os possíveis cenários futuros, que impactam diretamente a decisão de investimento dos nossos parceiros”, acrescenta Souza.

Em função do número limitado de vagas, os produtores interessados em participar devem confirmar sua presença com Alaercio Maran pelo telefone (67) 3562.1250, ou pelo e-mail alaercio.maran@adm.com , até o dia 24 de julho.

