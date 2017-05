Três acidentes na noite deste domingo em Chapadão do Sul

Três acidentes foram registrados no início desta noite chuvosa de domingo, em todos eles os motoristas apresentavam sintomas de teor alcoólico, conforme informações da PM e do Corpo de Bombeiros.

Kombi colidiu na traseira de Caminhão

Na rua Coxim um motorista de uma empresa que está fazendo asfalto na cidade, visivelmente embriagado, colidiu a Kombi da empresa na traseira de um caminhão que estava estacionado na rua.

O Motorista e a Kombi foram levados ao quartel da polícia. Nossa reportagem não conseguiu a identificação do motorista, uma vez que o mesmo ao sentar na sala de recepção do quartel, entrou em profundo sono.

GOL x Carreta

Por volta das 20horas, um gol branco com placas de Chapadão do Sul, colidiu violentamente na traseira de uma de um cavalo MB, que está estacionada ao lado da Gaúcha Peças, na via que dá acesso ao UFMS.

No gol estavam, dois jovens, Expedito Pedro da Silva, 32 anos e Elismar Francisco Souza.20 anos. As verdadeiras causas da colisão ainda não são de conhecimento, mas, há informações do Corpo de Bombeiros que eles apresentavam sintomas alcoólicos. E.F.S, sofreu um profundo corte na testa, ao colidir no para-brisa do gol e teve um TCE.

Motoqueiro cai no trevo da BR 060

Cerca da 15 minutos após, o motoqueiros A. C. R, 48 anos, que vinha sentindo Costa Rica- Chapadão do Sul, na sua moto Honda 150cc, preta placa de Costa Rica, se perdeu com a Chuva e acabou batendo no meio da rotatória de acesso a BR 060, caindo dentro do canteiro e teve vários escoriações pelo corpo.

Todos foram socorridos pela a equipe de bombeiros, consciente e estão no hospital, recebendo atendimento médico.

Comentários