Secretaria de Saúde realiza a 1ª Conferência da Saúde da Mulher

a Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão realizou a 1ª Conferência da Saúde da Mulher de Figueirão, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

Com diminuta participação de pessoas da comunidade, talvez devido ao dia e horário, a Conferência foi realizada com servidores ligados à área da Saúde e alguns secretários municipais, além de oito pessoas da comunidade, que atenderam ao chamamento maciço realizado através de convites pessoais e de rádio volante.

A mesa de autoridades foi composta pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Pastor Damião Willian da Conceição, secretário municipal de Saúde, Giovanni Bertolucci, Coordenadora da UBS/PSF Cízia Isabel Pereira, do vice-prefeito Fernando Barbosa Martins e do prefeito Rogério Rosalin.

Depois da composição da Mesa e das falas de seus componentes, foi realizada a leitura para aprovação do Regimento Interno da Conferência. Na sequência, a coordenadora da Atenção Básica de Saúde Cízia Isabel explanou um pequeno histórico da Saúde Municipal, onde são aplicados recursos da ordem de 33% do orçamento, quando a lei especifica a obrigatoriedade de aplicação de apenas 15% na Saúde.

A Enfermeira Assistente e RT da UBS Arindo Rodrigues da Silva/Especialista em Saúde Pública e Coordenadora de Saúde da Mulher, Renata Rezende Mortari, proferiu a palestra “Vulnerabilidades e Equidade na Vida e na Saúde das Mulheres de Figueirão”.

Na sequência foram criados os grupos de estudos, em número de quatro – um para cada eixo em que se dividiu a conferência. Depois foram votados os relatórios de cada grupo, apresentando suas indicações à Conferência Estadual.

Foram eleitos delegados e suplentes à Conferência Estadual: Setor Usuários de Saúde -Titulares: Ivanir Pereira Carrijo e Rosa Maria Fernanda da Conceição; e Suplentes: Sônia Rodrigues e Silvana Aparecida Ferreira Rosa. Setor Trabalhador da Saúde – Delegado Titular Lenide Dyone de Jesus Araujo; Suplente: Joselaine dos Santos; Setor Gestor de Saúde – Delegado Titular Cleverson de Souza; Suplente Cizia Isabel Amorim Pereira.

Falou o prefeito Rogério: “Fico triste em ver a pouca participação de pessoas de nossa sociedade numa conferência tão importante quanto esta. Acredito que o baixo comparecimento se deu em razão da data e do horário marcados para essa realização. Até porque convidamos via endereço eletrônico várias pessoas e também colocamos no ar o convite rodando em toda a cidade”. Precisamos ter mais cuidado em eventos futuros, com relação a data e horário de sua realização”

.

Texto: Rubem Vasconcellos

Comentários