Waldeli tem o apoio de Moka e Simone para ser o candidato ao governo em 2018

Depois da bomba “JBS” no estado que implodiu a cabeça dos principais líderes políticos do estado, incluindo o atual governado, no esquema sórdido de propina, que praticamente deixou a todos de mãos atadas, o nome do prefeito de Costa Rica, Waldeli de Santos Rosa (PR) volta a ser ao cenário político, como sendo a principal opção para concorrer ao cargo.

Segundo informações que chegaram da capital, nessa semana o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, ganhou importante apoio de dois senadores, Moka e Simone Tebet, além de vários outros prefeitos e mais de 400 vereadores, que aposta na capacidade administrativa de Santos Rosa para administrar o estado.

Reportagem do ocorreionews, entrou em contato com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que primeiramente não confirmou sua candidatura, mas, deixou escapar, que devido aos últimos acontecimentos que ocorreram nos últimos dias e caso, André e Reinado, não tenham condições jurídicas de concorrer, sem dúvida ele estará a colocando seu nome, para uma eventual candidatura.

“No momento meu foco é a minha administração em Costa Rica, vou aguardar a decisão de Moka e Simone, que na minha opinião são os nomes mais certos, caso o Puccinelli desista. Lembrando ainda que o nome do atual governador é o mais forte. Portando, se houver um consenso em torno do meu nome, não vejo empecilho nenhum e serei sim o candidato” afirma o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

A administração do prefeito Waldeli dos Santos Rosa, frente ao município e Costa Rica é incontestável, nos primeiros 08 anos de governo, transformou o município num dos mais próspero da região norte em hoje, caminhando para o seu quarto mandato, eleva a sua administração em destaque nacional, e acima de tudo tem uma aprovação de 90% dos munícipes. Fator que levou o prefeito a ganhar o respeito e a confiança da classe política do estado, em especial de deputados, prefeito, vereadores e de senadores do estado.

Comentários