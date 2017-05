Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Evite os perigos no trânsito, a precipitação nos negócios e discussões no campo profissional. Você pode começar seu dia sentindo-se um tanto desanimado, felizmente, isso vai durar pouco, e sua capacidade mental logo entrará em alta.

TOURO – Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Estão favorecidos os contatos pessoais. Boas Notícias.

GÊMEOS – Boa influência astral. Para união, noivado, namoro, as novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados.

CÂNCER – Momento positivo que o vai beneficiar você e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data positiva para fazer mudanças. Bom período para viagens a recreio.

LEÃO – Mente engenhosa, progressista, ideias claras e brilhantes, muito influenciará de modo benéfico sua vida. Tudo indica que neste período você estará passando por momentos de felicidade ao lado da pessoa amada.

VIRGEM – Alguma coisa, por mais insignificante que possa parecer, não irá corresponder a sua expectativa. Mas você corresponderá ao seu dever com naturalidade e positivismo; firmeza e perseverança. As pressões externas ocorridas no dia tendem a diminuir, mas você ainda precisará ficar alerta.

LIBRA – Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no passado. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos. No início da manhã, a tensão vai predominar. Se puder dormir um pouco mais, melhor.

ESCORPIÃO – Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma pessoa inconsequente. Você saberá como contornar esse problema. Sua dedicação será reconhecida e neste período poderá receber uma promoção ou aumento salarial.

SAGITÁRIO – Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Cuide para reservar um tempo para ambas às partes.

CAPRICÓRNIO – Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso, em jogos, sorteios e na loteria. Cotidiano dinâmico.

AQUÁRIO – Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

PEIXES – Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Problemas familiares. Cuide do corpo. Se você não aliviar as tensões, poderá ter problemas digestivos.

