Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Nívea se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confessa sua paixão por Elvira para Germana. Thomas descobre que Joaquim falou com Chalaça antes de ele ser deportado para Portugal. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas, fugidas da fazenda de Sebastião. Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Chalaça. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Anna é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Chalaça promete se vingar de Domitila. Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro.

ROCK STORY

Júlia descobre que Salvatore está atrás do caderno que Mário roubou. Gordo comenta com Eva que acredita que Diana venderá sua parte na gravadora para puni-lo. Júlia diz a Ricardo que o caderno do mafioso deve estar com Alex. Ricardo e Júlia decidem voltar ao Brasil. Léo apoia Almir, que finge ter sido atropelado para ficar perto de Néia. Nelson discute com Edith, e Glenda se aproveita da situação. Lázaro dá dinheiro para Mariane deixar o Rio de Janeiro. Yasmin conta a Zac que viu Mariane na casa de Lázaro. Mariane confessa a Zac que Gui não a empurrou da escada e que sua volta foi ideia de Lázaro. Gui decide se afastar da banda para não prejudicar a carreira dos meninos. Mariane confessa, durante entrevista na televisão, que Gui não a agrediu.

A FORÇA DO QUERER

Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Cibele vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Jeiza consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais se preparam para a operação.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel convence o policial que Meliah tem problemas mentais, mas é obrigado a fornecer suas impressões digitais. Ali e Tefo lutam após uma séria discussão. Ezel pede ajuda a Ramiz para se livrar da polícia. Eysan se desespera ao saber que Ezel pode ser preso.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários