Secretário Municipal participa da Rota Norte em Coxim

O Secretário Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento de Paraíso das Águas, Wilson Matheus, esteve participando, na última segunda-feira, dia 15 de maio, da Rota Norte, realizada no Centro de Atendimento ao Turista de Coxim (CAT).

O evento contou com gestores municipais de seis municípios, dos onze que fazem parte da Rota Norte de Mato Grosso do Sul, onde discutiram sobre a atualização do Mapa do Turismo de Mato Grosso do Sul.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento de ordenamento desenvolvido pelo Ministério do Turismo (MTur) que auxilia tanto o Governo Federal, quanto os Estados no desenvolvimento das políticas públicas para o turismo.

Na ocasião, foram apresentados os critérios exigidos pelo MTur e pela Fundtur para os municípios que queiram estar inseridos no Mapa. Dentre os critérios, estão a existência e efetiva atuação de instâncias de governança, como os conselhos municipais de turismo e os fóruns regionais.

Além da atualização do Mapa Turístico Brasileiro, foram apresentadas as linhas de atuação da Fundação de Turismo 2017/2018: profissionalização da gestão (estadual e municipal), fortalecimento das instâncias de governança, inovação e diversificação da oferta turística, posicionamento de mercado e pesquisa.

Também foi abordada a terceira fase do Sistema de Classificação dos Municípios (Semear / Nascer / Frutificar / Colher), que começou em 2013 e passará por uma reformulação neste ano de 2017.

Prazos: A partir de 01 de junho começa o prazo para inserção dos documentos no Sistema de Informações do Programa de Regionalização do Turismo e validação das Regiões Turísticas junto aos Fóruns e/ou Conselhos Estaduais de Turismo. Os municípios tem até 30 de junho para encaminhar as informações solicitadas pelo MTur para a Fundtur. O processo de atualização termina em 31 de julho.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

