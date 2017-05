As câmeras de segurança do Posto Ecológico, que foi assaltado na noite de ontem, em Chapadão do Sul, registraram a imagem do Assaltante.

Todo efetivo da Policia esta a procura do meliante. caso você tenha informações ou viu esse marginal, ligar nos telefone: 190 – 352.1268 ou 3562.1210

Comentários