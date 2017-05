Prefeitura vai realizar evento voltado para educação ambiental

Em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem e Dia da Biodiversidade, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (Semudes) e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, vai realizar a 1ª Noite Pró-Meio Ambiente. O evento acontecerá dia 22 de maio, às 19 horas, na quadra de esportes da Escola Municipal.

A comemoração contará com apresentações culturais e educativas dos estudantes da Escola Municipal Alcino Carneiro, Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart e Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro.

Na oportunidade, haverá sorteio de brindes feitos de material reciclável pelo Centro de Convivência da Melhor Idade e Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente e vendas de artesanato da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alcinópolis.

Segundo a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o evento tem o objetivo de realizar uma reflexão sobre o nosso papel na produção do lixo individual e o coletivo e como colaborar para reciclar todo esse resíduo acumulado. “A data também tem por objetivo conscientizar as pessoas a respeito da importância de protegermos a diversidade biológica do nosso planeta”, ressaltou a Secretária.

