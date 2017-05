Prefeitura trabalha na readequação do Museu de Alcinópolis

Dia 18 de maio comemoramos o Dia Internacional dos Museus e com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAM, através da museóloga Sara Bernal, a Prefeitura de Alcinópolis, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, está readequando o museu do município.

Segundo a Secretária Municipal, Márcia Izabel de Souza, o museu se encontra localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, no prédio da antiga Educação Infantil. “A cultura de um povo é o seu maior patrimônio, por isso precisamos preservá-la”, disse Márcia.

O museu ainda não está aberto para visitação, mas nele futuramente a população poderá encontrar roupas, objetos, livros, entre outras coisas, que contam a história de Alcinópolis, da cultura local e dos costumes de seu povo.