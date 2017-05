Prefeitura lançará edital para retomada da construção do Centro Esportivo da Sibipiruna

A Prefeitura de Chapadão do Sul lançará neste mês de maio o edital de licitação para a retomada da construção da quadra poliesportiva coberta e a pista de skate, localizada as margens da Av. Rio de Janeira, no bairro Sibipiruna.

O contrato para a obra foi firmado no final de 2012. A execução da obra iniciou em 2013, entretanto, a obra foi abandonada duas vezes. Após mais de dois anos abandonada, a obra será retomada e concluída pela Administração de João Carlos Krug.

Essa reprogramação foi aprovada após esforços da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, comandada pela secretária Sônia Maran e o adjunto Ricardo Bannak, que conseguiu a liberação para abertura do edital.

Este é mais um importante desafio que o Prefeito João Carlos Krug está resolvendo para melhorar a qualidade de vida e proporcionar mais opções de lazer e esporte para a população sul-chapadense.

A quadra poliesportiva coberta contará com: playground, quadra de vôlei de areia, pista de skate, pista para caminhada e total iluminação.

Comentários