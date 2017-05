Prefeito Waldeli concede entrevista aos alunos da rede particular de ensino de Costa Rica

Os alunos Kaike Paes Parra e Marcus Vinicius Martins Furtado, ambos com 13 anos, estiveram na manhã desta terça-feira, 16 de maio de 2017, visitando o prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa.

Na oportunidade, o prefeito recebeu em seu gabinete, os alunos do 8º ano da Escola COOPECRI, oportunidade em que concedeu uma entrevista exclusiva aos adolescentes.

Durante a entrevista Kaike Parra e Marcus Furtado abordaram diversos temas da atualidade, como a política local; a crise que atinge o Brasil; os desafios que Costa Rica ainda tem pela frente; as oportunidades oferecidas aos jovens costarriquenses; o desenvolvimento no setor turístico e a infraestrutura do Município.

O prefeito respondeu todas as perguntas, agradeceu a visita dos alunos e finalizou garantindo que “todo sonho, quando há planejamento, determinação e disciplina é possível que se torne realidade”.