Neste final de semana tem 3º Chapa Crew Skate Camp

Neste final de semana Chapadão do Sul sediará o 3º Chap Crew Skate Camp do Estado tendo o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.

O evento será realizado na Praça de Eventos de nossa cidade, tendo seu início no Sábado, 20, e termino no Domingo, 21.

– Reconhecimento de Pista: no Sábado, das 13:00 às 19:00hr, acontecerá o reconhecimento de pista pelos participantes da competição.

– Competição: no Domingo, 21, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 19:00hr, serão realizadas as provas tendo as Categorias: Mirim, Iniciante, Amador e Feminino.

Convidamos toda a população de Chapadão do Sul e Região para prestigiar o evento e a primeira de muitas outras competições de Skate que teremos em nosso Município.

