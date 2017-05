Justiça eleitoral absolve prefeito de Paranaíba por compra de votos

A Justiça Eleitoral de Paranaíba absolveu o prefeito Ronaldo Miziara e seu vice-prefeito Cesinha Leal de ação de possível compra de votos em ação promovida pela coligação do candidato derrotado Maicon Queiroz. A sentença foi publicada no Diário Oficial de hoje, 18.

A coligação do candidato a prefeito Maicon Queiroz entrou com uma denúncia de possível compra de votos por parte da coligação que elegeu o prefeito Ronaldo Miziara e seu vice-prefeito Cesinha Leal por compra de votos na eleição de outubro do ano passado. O processo tramitou na Justiça Eleitoral de Paranaíba e a juíza prolatou sentença hoje, 18, absolvendo Ronaldo e Cesinha, por entender não haver provas suficientes para comprovar o crime eleitoral.

Com esta decisão, o processo eleitoral finaliza, confirmando a chapa vencedora como eleita e legítima para administrar Paranaíba.

Fonte: Jornal Tribuna Livre

