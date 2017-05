Homem é preso em Jataí com 91 pedras de diamante avaliadas em R$ 900 mil

Um homem de 31 anos foi preso com 91 diamantes quando viajava pela BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pedras preciosas são avaliadas em R$ 900 mil. Ele foi detido por não tem nenhuma documentação das peças.

O caso ocorreu na noite de quinta-feira (18). Ainda de acordo com a corporação, ele viajava em um VW Gol seguindo de Vilhena (RO) para Belo Horizonte (MG) quando foi abordado em uma fiscalização de rotina. As pedras estavam dentro da carteira do motorista, que estavam no bolso dele.